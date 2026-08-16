Así usaban los 'estafadores del amor' la imagen de un cirujano "guapo y con éxito" para estafar a mujeres

Después de meses intentando localizarle, Equipo de Investigación logró hablar con Guilherme Scheibel, el cirujano cuya imagen utilizaban los estafadores del amor para ganarse la confianza de sus víctimas.

Equipo de Investigación logró hablar con Guilherme Scheibel, un prestigioso cirujano cuya identidad había sido utilizada por los conocidos como estafadores del amor para contactar con mujeres y tratar de engañarlas. El programa recupera ahora este reportaje de 2022, que laSexta vuelve a emitir este domingo.

En él, Scheibel explicó cómo los delincuentes aprovechaban su imagen y su trayectoria profesional para construir perfiles falsos y resultar más creíbles ante sus posibles víctimas. Según relató, se beneficiaban de que era "guapo y tiene éxito profesional". "Me dedico a la cirugía y soy conocido por mis técnicas, tengo pacientes por todo el mundo", explicó el médico ante las cámaras.

Las redes sociales hicieron que comenzara a compartir diferentes aspectos de su vida. Una exposición en internet que habría permitido a los estafadores acceder a sus fotografías y utilizarlas para construir identidades ficticias. "Puedo dar la imagen de un buen novio y una buena persona, esto hace que las mujeres se fíen más de mí", aseguró.

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