" "Sabemos que llevamos mercancía, pero no sabemos el contenido": las palabras de un transportista de Amazon sobre las devoluciones

Equipo de Investigación analizaba en 2022 el mercado de las devoluciones, una práctica empresarial que, según comprobaba el programa, llega a poner al límite al sistema. Así, los reporteros se acercaban hasta San Fernando de Henares, en Madrid, donde Amazon tiene su centro logístico. El gigante del comercio electrónico es una de las empresas que más trabaja este sector con empresarios externos que se dedican a comprar sus productos devueltos.

Pero más allá de esto, en San Fernando de Henares los trabajadores incluso desconocen qué productos en devolución transportan en sus camiones. "Sabemos que llevamos mercancía, pero no sabemos el contenido, no sabemos qué es en realidad. Es política de la empresa, le ponen el precinto y una vez puesto no se puede abrir", afirmaba uno de ellos. No era el único trabajador que se animaba a contar algo.

"Llevo currando como camionero para Amazon tres años, o así. Si me pillan que estoy contando esto, no me volvería a dejar entrar", aseguraba otro vía WhatsApp. Afirmaba que, diariamente, llevaba 300 o 400 cajas de devoluciones diarias.

El contenido de los paquetes, sin embargo, es un misterio hasta para los trabajadores: "Yo no puedo ver los productos que se devuelven, solo lo sabemos cuando son televisiones porque se nota por las dimensiones".

