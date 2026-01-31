Ahora

"Compraba camiones que valían 100.000 euros por 7.000": así funciona el negocio de los pallets de devoluciones

Una empresaria, la mayor compradora de devoluciones de España, explicaba a Equipo de Investigación en 2022 cómo se desarrollan las subastas de pallets con productos que han sido devueltos.

"Compraba camiones que valían 100.000 euros por 7.000": así funciona el negocio de los pallets de devoluciones

El sector de la venta de devoluciones ha tenido años dorados en el mercado español y continúa. Equipo de Investigación analizaba en 2022 este fenómeno, su funcionamiento y cómo llegaba a poner al límite al sistema.

Solo en España empresas y autónomos pueden pujar por hasta 11 camiones de pallets de devoluciones al mismo tiempo. La mayor compradora de devoluciones aseguraba al programa entonces que el negocio ya no estaba siendo tan rentable como antes. "Empiezan por 100 euros las subastas", explicaba.

"He llegado a comprar camiones al 7% de su valor. Un camión que valía 100.000 lo compraba a 7.000 y lo he podido vender por 10.000", recordaba. Sin embargo, la experta reconocía que la gente ya estaba pujando más alto del precio al que ella podía vender.

