Un experto textil, sobre las rebajas en los outlets: "Al final, son los que salen ganando"

La época de rebajas es una de las más esperadas tanto para compradores como para los propios comercios. Con más de 143.000 contratos este año solo para este periodo, Equipo de investigación analizaba hace unos días el fenómeno de las rebajas y todo lo que gira en torno al mismo. También el comportamiento de los outlets en este periodo.

Pese a que en los outlets solo se deberían vender productos excedentes a un precio menor, en la época de rebajas también anuncian nuevas ofertas. Según explicaba Vlad Marcos, un experto en el sector textil, en el programa, estos descuentos no son exactamente iguales a los que se venden en las tiendas oficiales.

"Seguramente muchas marcas tengan una línea que sea específica para el outlet. Una marca te puede decir que esto es una colección antigua, no que sea una producción reciente. Te puede decir al final lo que ellos quieran", señala. Como argumenta, lo hacen "para abaratar costes y tener una parte de la producción destinada a surtir esas tiendas de outlet".

Eso sí, esto no garantiza que siempre sean más baratas. Como comprobaba Equipo de Investigación, un vaquero comprado en el outlet era más caro que el de la tienda oficial. El de la tienda habitual pasaba de 120 euros a 84, mientras que en el outlet bajaba de 130 a 91.

"Puede ser que forme parte de la estrategia de la marca, el ofrecer estos modelos B con una calidad inferior, a un precio más bajo que este, pero en época de rebajas, estos son los que salen ganando al final", comenta. "Los outlets como tal no existen, o por lo menos no para lo que se inventaron, sino que se han convertido al final en esa línea B de producción de las marcas", concluye.

