El testimonio de un empresario que denunció a Amazon: "He perdido un millón de euros"

Equipo de Investigación analizaba en 2022 el negocio de las devoluciones y recogía el testimonio de un madrileño que mantenía una batalla legal con el gigante del comercio electrónico. "Algunos productos venían destrozados o usados", relataba.

En 2022, Equipo de Investigación analizaba el fenómeno de las devoluciones, una práctica empresarial que llega a poner al límite al sistema. Son muchos los que aprovechan los artículos devueltos de gigantes del comercio electrónico como Amazon para posteriormente revenderlos.

Así, un empresario madrileño contaba en el programa que mantenía una batalla legal con Amazon. El hombre señalaba que trabajó con Amazon de 2015 a 2019 y mostraba el contrato con la política de devoluciones que pactaron, en el que se indicaba que el empresario "pagará por adelantado los gastos de transporte".

Este hombre llega facturar 20 millones de euros vendiendo a través de la plataforma de comercio online. El comercio a través de Amazon supone el 95% de su negocio. Sin embargo, el problema viene con los productos que son devueltos, por los que tenía que pagar "1,99 euros" y, que en algunas ocasiones, venían "destrozados o usados ", lo que suponía una pérdida de dinero para el empresario.

¿Cómo era posible que le devolvieran productos en esas condiciones? El empresario lo explicaba: "El problema es que Amazon nos lo manda todo a nosotros y nosotros somos los que revisamos la devolución. Tenemos que reclamar y Amazon decide si la devolución es correcta o no, y en el 99% de los casos da la razón al cliente, por lo que a ti te quitan el dinero, pagas el gasto de envío y de recogida, y el producto es inservible, de manera que al final quien sale perdiendo no es ni Amazon ni el comprador, sino el vendedor".

Así, el hombre denunciaba haber perdido "más de un millón de euros con las devoluciones" . "En una ocasión, un cliente nos estafó más de 1.500 euros. Compró un abrigo de Armani, unas zapatillas de Armani y un chaleco de Armani, y nos devolvió un chaleco de Repsol, unas zapatillas completamente destrozadas, y en otra ocasión nos mandaron piedras", recordaba y reclamaba a Amazon tres millones y medio de euros por impagos y devoluciones que nunca llegaron a su almacén o que contenían productos distintos a los vendidos.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

