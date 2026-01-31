Devolvía ropa usada haciéndola pasar por nueva: así fue el caso de una condenada en Zaragoza por estafa en las devoluciones

La mujer, condenada a seis meses de cárcel y una multa, se defendía en Equipo de Investigación diciendo que devolvía prendas que había usado una sola vez. "Lo hace mucha gente", afirmaba, a la vez que pedía que se le distorsionara la voz y no se dijera su nombre.

Dentro del mundillo de las de devoluciones, un negocio que mueve millones de euros al año, también hay espacio para los estafadores. Equipo de Investigación analizaba en 2022 este mercado y contaba el caso de una mujer condenada que había sido condenada por estafa en Zaragoza.

En Zaragoza, Inditex denuncia a una de sus clientes por estafa continuada. Una mujer de 34 años que se movía por las tiendas del centro devolviendo ropa que ya estaba usada. La denuncia acaba en una condena pionera: seis meses de cárcel y l devolución de lo estafado, un total de 452 euros.

"Su modus operandi era comprar online o en tienda y luego devolvía cambiando las etiquetas, incluso ropa interior. Cogía ropa vieja y la hacía pasar por ropa nueva", explicaba entonces Luis María Gabás, periodista de El Periódico de Aragón. "Nunca había visto hacer algo igual", reconocía.

"Lo más curioso es que ella sabía perfectamente que una serie de códigos de las prendas dicen el color de la prenda. Cuando la dependienta usaba la pistola para leer esa prensa no saltaba ninguna alarma porque era un pantalón azul, lo que decía la etiqueta, solo que no el mismo", detallaba, a la vez que especificaba que siempre iba donde la dependienta más atareada y que siempre se le devolvía el dinero a la tarjeta.

Una antigua trabajadora también hablaba del caso. "A nosotros en caja nos aparece la prenda, una imagen pequeña, y tiene que coincidir el color de la prenda y la talla", afirma. También cuenta que la mujer condenada descosía las etiquetas internas para intercambiarlas.

El programa localizaba a esta mujer en una tienda de ropa de segunda mano online. Los reporteros contactaron con ella y les citó en un parque del centro de Zaragoza, aunque les pidió que se le "distorsione la voz" y que no se diga su nombre. "Lo único que sucedió fue, en puntuales veces, que había estrenado una prenda y la había vuelto a devolverla", aseguraba, tras lo que defendía que es algo que "hace mucha gente".

