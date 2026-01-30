Un millón de dólares, monedas de oro y juguetes sexuales: los objetos que encontró la policía en la casa de Naasón Joaquín

Equipo de Investigación visita junto a Joel Silva las propiedades de 'La Luz del Mundo' en Los Ángeles, entre ellas casas que él mismo ha visto por dentro como exmiembro de la organización: "Son extravagantes, les gusta mucho el oro", afirma.

En Los Ángeles, 'La Luz del Mundo' continúa sus celebraciones pese al encarcelamiento de su líder por abusos sexuales. Equipo de Investigación visita uno de sus templos junto a Joel Silva, exmiembro del grupo religioso y arquitecto.

Allí los fieles de Naasón Joaquín García defienden su inocencia, o al menos hasta que el resto de miembros les impiden hablar.

En el vídeo sobre estas líneas, el programa también visitan la casa en la que vivía Naasón, en una zona donde, según Joel, la organización "son dueños de casi el 60% de toda la manzana".

El propio Joel ha estado dentro de algunas de estas propiedades y asegura que son "muy extravagantes, muy exóticas, les gusta mucho el oro, el deslumbre del oro".

Una de ellas, de hecho, la llaman la "casa Versace" porque el líder del grupo religioso "deseaba que todo el mobiliario, hasta las cucharas, la cuchilleria, sabanas, almohadas, fueran todo Versace".

En otra de las casas, señala, "hay un salón que le dicen 'el salón de los espejos' y, según los testimoniales que tengo, había shows con menores de edad, niñas pequeñitas como de 7 u 8 años".

En este recorrido, se detienen en la residencia oficial de Naasón Joaquín cuando estaba en Los Ángeles y de la que, explica, escapó semidesnuda una de las mujeres que le denunciaron. "Un vecino la ayudo para llamar a sus padres porque no aceptó el abuso y fue lo que disparó la denuncia de las demás muchachitas", apunta.

Cuando los agentes registran las propiedades de Naasón, encuentran un millón de dólares en efectivo, monedas de oro, joyas, lencería y juguetes sexuales.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Luz del Mundo: fe, poder y control' en atresplayer.