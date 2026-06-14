La reacción de la madre de 'El Patrón' al ser preguntada por Equipo de Investigación: "¡Me cago en tus muertos!"

La conversación con el equipo del programa terminó con una fuerte reacción cuando el reportero le preguntó por las acusaciones que pesan sobre ella: "Cuando tenga que hablar algo, hablo con el juez, que es el que manda. Ustedes no mandáis una mierda".

Equipo de Investigación, en un programa de 2022, logró entrevistar a Conchi 'La Latera', madre de 'El Patrón', cuando se encontraba en libertad con cargos, investigada por presuntos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal dentro de la supuesta red liderada por su hijo.

La conversación con el equipo del programa terminó con una airada reacción cuando el reportero le preguntó por las acusaciones que pesan sobre ella. "¡Me cago en tus muertos!", respondió antes de asegurar que solo daría explicaciones ante la Justicia.

"Cuando tenga que hablar algo, hablo con el juez, que es el que manda. Ustedes no mandáis una mierda", añadió. Durante la investigación, el programa también coincidió con el padre de 'El Patrón' en un control de la Policía Local de Puerto Serrano.

"Es igual que otro cualquiera, porque ¿cuánta gente no hay que hace lo que ha hecho él, que lo han cogido con chocolate?", afirmó. La conversación derivó después en varios comentarios dirigidos a la reportera. Llegó a acusarla de "tener cara de meterse un pedazo de rayas" e incluso se ofreció a conseguirle cocaína.

Al percatarse de que estaba haciendo esas afirmaciones delante de los agentes, rectificó asegurando: "Para ti voy ahora mismo a las Tres Mil o a Montellano". Por su parte, Miguel Ángel Cintado, agente de la Policía Local, explicó que el enfrentamiento entre el clan de 'El Patrón' y otras familias había generado numerosos incidentes: "Han entrado llamadas diciendo que en el centro del pueblo había una batalla campal".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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