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Ha confesado el crimen

Detenido en Burjassot (Valencia) un joven de 24 años por matar al logopeda de su hijo al sospechar que abusaba de él

Los detalles Según publican diarios valencianos, el fallecido es el logopeda que trataba al hijo del homicida y del que este sospechaba que abusaba del niño de dos años.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional. Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional.Agencia EFE
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Agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven de 24 años de edad que se personó ayer en la Comisaría del municipio de Burjassot (Valencia) con las manos manchadas de sangre y confesó haber apuñalado y acabado con la vida de otro hombre. Según publican diarios valencianos, el fallecido es el logopeda que trataba al hijo del homicida y del que este sospechaba que abusaba del niño de dos años.

Los hechos ocurrieron sobre las 18:15 horas de este lunes y los agentes del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial y de Policía Científica de Valencia se desplazaron al lugar, confirmando el fallecimiento y haciéndose cargo de las pesquisas para el total esclarecimiento de los hechos, según ha informado la Policía Nacional.

Varios medios de comunicación señalan que los hechos se produjeron en el barrio de Marxalenes de València y que el fallecido es un logopeda que trataba al hijo del presunto homicida.

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