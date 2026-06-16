Detenido en Burjassot (Valencia) un joven de 24 años por matar al logopeda de su hijo al sospechar que abusaba de él

Los detalles Según publican diarios valencianos, el fallecido es el logopeda que trataba al hijo del homicida y del que este sospechaba que abusaba del niño de dos años.

Un joven de 24 años fue detenido tras presentarse en la Comisaría de Burjassot, Valencia, confesando haber apuñalado mortalmente a un hombre. Según medios valencianos, la víctima era el logopeda de su hijo, a quien el agresor sospechaba de abusar del niño de dos años. El incidente ocurrió a las 18:15 horas del lunes en el barrio de Marxalenes, Valencia. Agentes del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial y de Policía Científica de Valencia confirmaron el fallecimiento y están investigando el caso para esclarecer los hechos, según informó la Policía Nacional.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven de 24 años de edad que se personó ayer en la Comisaría del municipio de Burjassot (Valencia) con las manos manchadas de sangre y confesó haber apuñalado y acabado con la vida de otro hombre. Según publican diarios valencianos, el fallecido es el logopeda que trataba al hijo del homicida y del que este sospechaba que abusaba del niño de dos años.

Los hechos ocurrieron sobre las 18:15 horas de este lunes y los agentes del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial y de Policía Científica de Valencia se desplazaron al lugar, confirmando el fallecimiento y haciéndose cargo de las pesquisas para el total esclarecimiento de los hechos, según ha informado la Policía Nacional.

Varios medios de comunicación señalan que los hechos se produjeron en el barrio de Marxalenes de València y que el fallecido es un logopeda que trataba al hijo del presunto homicida.

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