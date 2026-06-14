La denuncia de un inspector de trabajo a quienes no respetan los derechos en hostelería: "Son delincuentes y sinvergüenzas"

José Antonio Amate aseguró en un programa de Equipo de Investigación de 2022 que en alguna de sus visitas a locales, ha encontrado a trabajadores en situación irregular escondidos en un armario empotrado.

José Antonio Amate, inspector de trabajo, fue entrevistado en un programa de 2022 de Equipo de Investigación. En su intervención, explicó cómo era su día a día en su labor. "Estoy comprobando que hay dos personas sirviendo en las mesas, dos más en la cocina y la que me ha servido el café", narraba.

En primer lugar, en una jornada laboral, una de sus primeras tareas es dirigirse a la cocina, donde investiga si la empresa cumple "con sus obligaciones legales" con sus trabajadores.

"Sobre todo hay que vigilar que no haya algún sitio por donde pueda escaparse y ausentarse de la visita", añadía. En alguna de sus visitas se ha llegado a encontrar trabajadores en situación irregular escondidos en un armario empotrado.

Mientras Abate confirmaba que pese a parecer una anécdota, es la realidad que vive día tras día, apuntaba que "en la mayoría de las ocasiones, los trabajadores se encuentran desprotegidos, porque no tienen derechos". "Hemos descubierto que los listeros, (las personas que conectan a camareros con hosteleros) se quedan con un porcentaje del sueldo del camarero", añadía el equipo del programa.

Por su parte, el inspector se mostraba muy crítico con esta figura: "Es una persona que no respeta los derechos de otra, tenemos que ponerle nombre: son sinvergüenzas, son delincuentes, son piratas, personas que merecen, incluso, un reproche penal".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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