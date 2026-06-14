La calle que "consumía más luz que un hospital" y delató al clan de 'Los Piños' en Puerto Serrano, Cádiz

El elevado consumo eléctrico en determinadas zonas y los continuos cortes de suministro fueron clave para destapar la primera gran operación contra el clan. En concreto, el análisis del gasto energético en la calle Guadalete llamó la atención de los agentes.

Los continuos cortes de suministro eléctrico en Puerto Serrano (Cádiz) formaban parte del día a día de sus vecinos, según recogía Equipo de Investigación en un programa de 2022. Durante un recorrido por las calles del municipio, el equipo comprobó cómo la falta de luz era una situación habitual en la zona.

Algunos residentes atribuían estos apagones a los enganches ilegales vinculados a plantaciones de marihuana. Una vecina aseguraba que había cultivos distribuidos por distintos puntos del pueblo y lamentaba las consecuencias que generaba a la población. "Tienen marihuana sembrada por todo el pueblo", señalaba, añadiendo que los afectados terminaban asumiendo la situación con resignación: "Tenemos que estar callados y ya está".

El elevado consumo eléctrico en determinadas zonas fue clave para destapar la primera gran operación contra el clan de 'Los Piños'. En concreto, el análisis del gasto energético en la calle Guadalete llamó la atención de los agentes.

Un miembro de la Guardia Civil explicó que ese único tramo llegó a registrar un consumo superior al de infraestructuras de gran tamaño. "Ese tramo de la calle consumía más luz que todo el hospital comarcal de Villamartín", señaló.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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