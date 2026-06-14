Ahora

Hemeroteca Equipo de Investigación

La calle que "consumía más luz que un hospital" y delató al clan de 'Los Piños' en Puerto Serrano, Cádiz

El elevado consumo eléctrico en determinadas zonas y los continuos cortes de suministro fueron clave para destapar la primera gran operación contra el clan. En concreto, el análisis del gasto energético en la calle Guadalete llamó la atención de los agentes.

Un consumo de luz exagerado, mayor que el de un hospital comarcal, propició la primera gran operación contra el clan de 'Los Piños'

Los continuos cortes de suministro eléctrico en Puerto Serrano (Cádiz) formaban parte del día a día de sus vecinos, según recogía Equipo de Investigación en un programa de 2022. Durante un recorrido por las calles del municipio, el equipo comprobó cómo la falta de luz era una situación habitual en la zona.

Algunos residentes atribuían estos apagones a los enganches ilegales vinculados a plantaciones de marihuana. Una vecina aseguraba que había cultivos distribuidos por distintos puntos del pueblo y lamentaba las consecuencias que generaba a la población. "Tienen marihuana sembrada por todo el pueblo", señalaba, añadiendo que los afectados terminaban asumiendo la situación con resignación: "Tenemos que estar callados y ya está".

El elevado consumo eléctrico en determinadas zonas fue clave para destapar la primera gran operación contra el clan de 'Los Piños'. En concreto, el análisis del gasto energético en la calle Guadalete llamó la atención de los agentes.

Un miembro de la Guardia Civil explicó que ese único tramo llegó a registrar un consumo superior al de infraestructuras de gran tamaño. "Ese tramo de la calle consumía más luz que todo el hospital comarcal de Villamartín", señaló.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Trump asegura que el acuerdo con Irán se firmará este domingo: "Inmediatamente después, Ormuz estará abierto para todos"
  2. La joyería de Zapatero: el juez Calama considera que el expresidente pudo traer las joyas "de forma clandestina"
  3. Donald Trump celebra su 80 cumpleaños autorregalándose la velada de UFC más cara de la historia en plena Casa Blanca
  4. Núcleo Nacional, los neonazis que buscan incendiar las calles replicando el ejemplo de Belfast
  5. "Para mí es como un museo": así es 'El Coleccionista', el santuario al tebeo creado por Santiago hace más de tres décadas
  6. "Un ataque rápido y letal": así ha sido el bombardeo con el que EEUU ha matado al 'Niño Guerrero', líder del Tren de Aragua