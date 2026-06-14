Un hostelero, tras readmitir a un trabajador que le denunció: "Tengo una denuncia de un subnormal comunista"

En ese programa de Equipo de Investigacion de 2022, Francisco Sánchez, trabajador del sector, denunció diversas anomalías en la empresa para la que prestaba sus servicios. Según explicó, cuando no había suficiente trabajo le enviaban a casa y, además, consideraba que su contrato incumplía la normativa laboral.

El sector de la hostelería ha estado durante años bajo observación debido a las múltiples irregularidades relacionadas con los derechos de los trabajadores. A las dificultades derivadas del constante aumento de los costes se suman las prácticas fraudulentas llevadas a cabo por algunos empresarios. En un reportaje de Equipo de Investigación emitido en 2022 se examinó esta realidad, incluyendo el papel de los llamados "listeros", intermediarios encargados de conectar a camareros con establecimientos hosteleros y que, en ocasiones, se apropian de una parte del salario de los empleados.

En ese programa, Francisco Sánchez, trabajador del sector, denunció diversas anomalías en la empresa para la que prestaba sus servicios. Según explicó, cuando no había suficiente trabajo le enviaban a casa y, además, consideraba que su contrato incumplía la normativa laboral. Tras denunciar sus condiciones y ser despedido, la empresa tuvo que reincorporarlo al puesto al declararse improcedente su despido.

La compañía también afrontaba otras reclamaciones. Entre ellas, la de un joven que sufrió un grave accidente laboral que le dejó incapacitado para continuar trabajando. Este aseguró que percibía una pensión de unos 200 euros, aunque, teniendo en cuenta las horas que realmente trabajaba, debería rondar los 800 euros.

Por su parte, el empresario rechazó todas las acusaciones durante una conversación con una reportera del programa. En referencia al trabajador que había sido readmitido, afirmó: "Yo tengo una denuncia de un subnormal comunista que hay ahí metido, un sindicalista".

Asimismo, justificó la situación de su negocio señalando el incremento de los gastos: "Tengo el negocio al borde del cierre porque han aumentado mucho los costes de la electricidad, el personal, los impuestos y las cotizaciones sociales. Todo está disparado. Así se encuentran muchos bares de Sevilla".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes volver a ver el programa en atresplayer.com.

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