"No tengo vacaciones, vivo para el negocio": un hostelero cuenta cómo les afecta la subida del precio de los alimentos y de la luz

En el momento en el que se emitió el programa, en 2022, sus gastos fijos ascendían a 24.000 euros al mes. Además, confesó que no tenía cocinero porque no podía permitírselo.

Un empresario de la hostelería con 43 años de trayectoria llamado Carmelo Rojas explicó en 2022 a Equipo de Investigación cómo estaba afectando la subida del precio de los alimentos y de la factura de la luz a su negocio.

En ese momento, sus gastos fijos ascendían a 24.000 euros al mes. Confesó que no tenía cocinero porque no podía permitírselo y que, aún así, solo subió un euro el precio de su menú del día.

"No tengo vacaciones, no tengo días libres, vivo para el negocio, para que podamos vivir las cuatro familias", narró en 2022. A su vez, Carmelo explicó que tenía solo tres camareros y que tuvo que prescindir de otros tres por un motivo económico.

De su lado, señaló que por ocho horas de trabajo, sus camareros cobraban 1.400 euros: "Hay muchos hosteleros que se aprovechan y pagan en negro. El que esté que esté y el que no que cierre y se vaya a su casa".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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