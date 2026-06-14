De cobrar 2,5 euros la hora a más de 500 a la semana: así ha cambiado la vida de un camarero tras mudarse a Irlanda

El profesional, titulado en la Escuela de Hostelería de Málaga, contaba a Equipo de Investigación en 2022 cuáles fueron los motivos que le llevaron a dejar el país y marcharse a Irlanda.

Irregularidades y precariedad. Son algunas de las palabras que marcan hoy en día el sector de la hostelería en España. Cada vez se cometen más infracciones en bares y restaurantes, algo que José Miguel confirma.

Este joven camarero decidió dejar España e irse al extranjero a trabajar tras vivir en sus propias carnes los abusos de un sector que ofrece salarios irrisorios por demasiadas horas de trabajo. José Miguel, titulado en la Escuela de Hostelería de Málaga, contaba a Equipo de Investigación en 2022 cuáles fueron los motivos que le llevaron a dejar su casa y mudarse a Irlanda.

Por su parte, el joven asegura que en España llegó a cobrar 2,5 euros la hora por trabajar. Un sueldo muy alejado de los más de 500 euros semanales que entonces cobraba en el local en el que trabajaba en Irlanda. "Unos 2.200 euros al mes".

Así, la CEO de Arvanjobs, la empresa online dedicada a conectar estos perfiles con ofertas de empleo en el extranjero, explicaba cuál era el motivo por el que las empresas extranjeras buscaban trabajadores españoles: "Buscan a gente formada en hostelería, aquí trabajamos con un nivel de estrés y exigencia que en otros países está muy valorado".

Arvanjobs habría enviado fuera de España hasta 150 camareros. En Europa existían en 2022 más de 4 millones de ofertas de trabajo para especialistas del sector de la hostelería en Europa.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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