"220.000 productos destruidos al día": hasta dónde llega la destrucción de devoluciones de Amazon

Celia Ojeda, directora del Área de Biodiversidad de Greenpeace España, denuncia que el gigante del e-commerce se deshace de "productos en buenas condiciones y que podían ser revendidos".

El negocio de las devoluciones, sobre todo de empresas grandes como Amazon, mueve miles de millones de euros al año, aunque, ¿qué pasa con lo que se destruye? En un especial de Equipo de Investigaciónde 2022 el programa analizaba este negocio y se desplazaba hasta el centro logístico del gigante del e-commerce de San Fernando de Henares, en Madrid. Un recinto de 75.000 metros cuadrados donde el trasiego de camiones nunca descansa.

Así, el programa mostraba una grabación del interior del centro a Celia Ojeda, directora del Área de Biodiversidad de Greenpeace España, que detalló la dimensión de la destrucción de productos devueltos de Amazon. "Una media de 220.000 productos al día que son destruidos, productos que se encuentran en buenas condiciones y podrían ser revendidos otra vez", denunció la activista.

En cuanto a la cantidad de productos destruidos, Ojeda constató tener datos de Alemania donde apuntaba a que "el 30% de las devoluciones terminaban destruyéndose".

Por otro lado, otro tanto se vende en subastas donde autónomos y empresas se hacen con los productos por pallets a muy bajo precio y que luego son puestos de nuevo a la venta.

