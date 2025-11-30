Productos por menos de la mitad de su precio: así funcionan las empresas compradoras de devoluciones de Amazon

El empresario catalán Toni Parra se dedica a comprar palés de productos de Amazon devueltos y a venderlos en sus tiendas de segunda mano, algo que le reporta hasta 40.000 euros de beneficios anuales.

Las devoluciones de productos de Amazon se han convertido en todo un negocio que pone el sistema al límite. Equipo de Investigación analizaba en 2022 este tipo de negocio con el que se mueven millones de euros al año en España.

Así, contactaban con Toni Parra, un empresario catalán que vende productos de Amazon procedentes de devoluciones. El hombre no quiere que se de información sobre la localización de su almacén, ya que, según contaba entonces, había sufrido numerosos robos. "Tenemos 38.000 metros cuadrados y caben 30.000 palés", señalaba Parra, que también especificaba que le pueden llegar "entre 300 y 400 palés al mes" y tienen un precio cada uno de "entre 500 y 1.000 euros".

En este sentido, el empresario subrayaba que "es más barato comprar un palé en el que no se sabe lo que hay dentro, que comprar uno de ferretería o textil, en el que todo funciona porque no es eléctrico". Sin embargo, él no compra los productos directamente a Amazon, tal y como reconocía, sino a un "chino, que puede vender el 15% o el 20% de lo que se vende en Amazon".

Parra vende los artículos en sus tiendas de segunda mano. La venta de devoluciones de la plataforma le reporta 40.000 euros de beneficios anuales. "Un 70% de lo que recibimos se puede aprovechar, y aquello que no funciona o está defectuoso lo intentamos arreglar en nuestro pequeño taller", explicaba el empresario, que indicaba que venden los productos "a veces por la mitad de lo que cuesta en Amazon".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.