Un transportista de Amazon habla sobre las devoluciones: "Si me pillan contando esto no podría volver a entrar"

Un camionero desvela el volumen de devoluciones que maneja Amazon en su centro logístico de San Fernando de Henares, en Madrid.

El mundo empresarial alrededor de las devoluciones es un fenómeno que pone al límite al sistema. Las mismas se han convertido en un auténtico coladero de dinero, sobre todo en torno a empresas como Amazon y más en periodos de máximo consumo como Black Friday o Navidad.

En un especial de Equipo de Investigación emitido en 2022, el programa hablaba con los camioneros que llevan las devoluciones de Amazon a su centro logístico en San Fernando de Henares, en Madrid. Al parecer, los transportistas desconocen el contenido de lo que movilizan.

"Sabemos que llevamos mercancía, pero no sabemos el contenido, no sabemos qué es en realidad. Es política de la empresa, le ponen el precinto y una vez puesto no se puede abrir", afirmaba entonces un camionero. Aunque no era el único trabajador que se animaba a hablar.

"Llevo currando como camionero para Amazon tres años, o así. Si me pillan que estoy contando esto, no me volvería a dejar entrar", aseguraba otro vía WhatsApp. Así, contaba que diariamente llevaba 300 o 400 cajas de devoluciones diarias.

El contenido de los paquetes, sin embargo, es un misterio hasta para los trabajadores: "Yo no puedo ver los productos que se devuelven, solo lo sabemos cuando son televisiones porque se nota por las dimensiones".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.