La queja de un hombre tras pagar 93 euros en una feria de Murcia: "Pagamos 18 euros por unas croquetas congeladas"

En conversación con Equipo de Investgiacion, el afectado relata: "Encontré muchísimas quejas en diferentes puntos del país. Se van moviendo por diferentes ferias y puestos medievales. Llegan a la feria, montan su restaurante, cobran y se van".

Las denuncias por "clavadas" en ferias de toda España son habituales, pero una en particular generó un gran revuelo. Un usuario lo contó en su perfil de X: "Nos han cobrado 93 euros y hemos cenado fatal. No dan carta, no dicen precios y luego nos clavan 18 euros por un plato de croquetas congeladas en la feria de Murcia". Su mensaje alcanzó más de un centenar de respuestas y cerca de 300 retuits, tal y como recogió Equipo de Investigación en un programa de 2023 que laSexta ha vuelto a emitir este jueves.

El reportero contactó con el denunciante, que relató así su experiencia: "Fuimos mi mujer, mi hija y yo, y al salir de las atracciones decidimos cenar algo rápido en una carpa. Pedimos dos raciones y un montadito por persona. La calidad era malísima, ni siquiera llegamos a cenar".

Indignado, aseguró sentirse estafado: "Encontré muchísimas quejas en diferentes puntos del país. Son negocios que se van moviendo de feria en feria o de puestos medievales. Llegan, montan su restaurante, cobran y desaparecen".

