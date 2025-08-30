Cuentas de hasta 140.000 euros en los beach club de Ibiza: "Que se cobre esto me parece un escandalazo"

Pepe Roselló, fundado de la mítica discoteca Space, se muestra sorprendido ante los precios del ocio diurno en la isla. "Estamos en un vacío legal enorme, el ocio nocturno está desapareciendo y el diurno se está instalando, dominando todo el mercado", denuncia.

Ibiza es la cuna española del ocio nocturno que aporta anualmente 770 millones de euros, una cifra que supone el 35% de su PIB. La isla se ha convertido en refugio de todos aquellos que quieren disfrutar de la mejor música en las más renombradas discotecas, pero para el fundador de Space, una de las más famosas del mundo, quien ha provocado que los precios se hayan disparado son las discotecas de días o chiringuitos de playa.

En un programa de Equipo de Investigación emitido en 2023, el también presidente de la Asociación Empresarial del Ocio Nocturno 'Noches de Ibiza' se muestra sorprendido ante las cuentas de algunos de los beach club de la zona. "Estamos en un vacío legal enorme, el ocio nocturno está desapareciendo y el diurno se está instalando, dominando todo el mercado", denuncia. Según Roselló, esto ha supuesto que los precios se multipliquen. "Lo que antes costaba 40 euros, ahora son 100 o 200", puntualiza.

La cosa no queda ahí. La reportera del programa muestra algunos de los tickets emitidos en estos chiringuitos de playa y que oscilan en cualquier tipo de precio, sin límite. Así, en algunos cuatros refrescos pueden llegar a costar 52 euros, en otros las cuentas ascienden a más de 140.000.

"Que de día y en la playa se cobren estos precios a mi me parece un escandalazo", asegura el empresario, que también cuenta al programa sus comienzos en el mundo de la noche con uno de los locales más afamados de la isla. "Space es mi vida", sentencia.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.