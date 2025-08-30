Así intentó impedir el Saloufest que Equipo de Investigación entrevistara a una joven británica en la discoteca: "¿He hecho algo mal?"

En 2013, Equipo de Investigación viajaba a Salou para descubrir qué era en realidad el turismo de borrachera que promovía el Salou Fest. La organización prohibía a los jóvenes hablar ante las cámaras.

En 2013, Equipo de Investigación se adentraba en las noches del Saloufest. La reportera y su cámara comprobaron cómo, en apenas 600 metros, se amontonaban nueve hamburgueserías y hasta 45 bares y discotecas. Todo estaba pensado para los estudiantes británicos que desembarcaban en Salou en temporada baja: ocio, comida rápida, copas baratas y, sobre todo, facilidades para gastar.

Entre risas, uno de ellos se justificaba ante la periodista: "Todo tiene que ver con la economía española. Para ser justos, queremos aportar nuestro granito de arena. Entendemos que el turismo es muy importante para la industria española y estamos encantados de ayudar". Sus amigos lo celebraban a carcajadas: para ellos, España era poco menos que un país en rebajas.

Otro estudiante aseguraba que aquella noche solo pensaba gastar 35 euros. "Amo Salou", proclamaba. Una compañera hacía cuentas en voz alta, sorprendida por los precios: "El alcohol es muy barato, muy barato, muy barato". "Allí vale 12 euros. Aquí, 7", comparaba, señalando lo que costaba un litro de vodka en cada sitio.

Fue en ese momento cuando la entrevista se vio interrumpida por un miembro de la organización, que se plantó delante de la cámara. La redactora trató de apartarlo: "Perdona, es que te has puesto delante". La joven, desconcertada, se giró hacia él y preguntó con ingenuidad: "He hablado con ellos, ¿he hecho algo mal?".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Equipo de Investigación.