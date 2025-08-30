"Tenía un negocio y las críticas de Tripadvisor me han arruinado": la reacción de un feriante ante las quejas por su servicio

Equipo de Investigación se desplaza hasta las Islas Baleares en busca de uno de los empresario hostelero a los que denuncian en redes sociales por sus elevados precios y la mala calidad de la comida.

Las ferias son el 'must have' del verano, aunque los precios desorbitados en las mismas suelen ser motivo de quejas en redes sociales tanto por las clavadas en las cuentas como por la mala calidad de los productos. En un programa de Equipo de Investigación emitido en 2023, los periodistas contactan con uno de los empresarios que se dedica al mundo de las ferias y que cuenta con decenas de malas opiniones de clientes que llegan a asegurar que la calidad de la comida era "tan mala" que no llegaron a cenar.

Este feriante tiene montado su caseta en un mercado medieval de una localidad de Mallorca. Los precios oscilan entre 15 y 20 euros, cuenta una vecina del pueblo, y señala que ha llegado a ver una botella de vino por 100 euros: "Ni en un restaurante te clavan eso por una botella", asevera.

Uno de los responsables del puesto asegura que los precios excesivos por los que protestan son "inciertos" y apunta a las consecuencias que tuvieron por las críticas de Tripadvisor. "Me han arruinado", sentencia. "Hay empresas que se dedican a eso. Cuando quieren meten críticas buenas, cuando quieren meten críticas malas", indica, y cree que el problema lo tiene el cliente. "Si no les cobrara, seguro que no ponían nada o críticas buenas", afirma sin cortapisas.

Los precios abusivos en las ferias de verano no son algo nuevo, desde cafés por nueve euros, pescado a 160 "según precio de mercado" o cobros por alimentos que no se han consumido. Las clavadas, en las ferias, están a la orden del día.

