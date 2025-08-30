Un consumo mínimo de 500 euros o hamacas a 100: ¿respetan la ley los beach club?

Pese a las normativas locales, como la del Ayuntamiento de Ibiza, que marca que estos establecimientos solo pueden ocupar el 20% de la playa o cobrar las tumbonas a 10 euros, los beach club pasan de la ley con precios desorbitados.

Los chiringuitos de playa de toda la vida han dado un paso más allá para convertirse en los denominados beach club, sobre todo en zonas como Ibiza. Equipo de Investigación acudió en 2023 a la isla balear para conocer de primera mano cómo este tipo de establecimientos hacen sus propias normas ignorando la ley municipal.

"Cada cuatro años, el Ayuntamiento hace una subasta y los que nos dedicamos a ello nos presentamos", explica un vecino, fundador del primer beach club de la zona. En concreto, el Consistorio establece que las hamacas se deben alquilar a 10 euros, pero, ¿respetan esta ley los beach club?

Después de que varias asociaciones de vecinos de la isla denunciaran que no se cumple el alquiler de hamacas que marca la normativa local, una reportera de Equipo de Investigación acudió a uno de los beach club más conocidos de Ibiza para ver de primera mano cómo es el proceso de alquiler de las hamacas.

Este local es uno de loas mas solicitados, frecuentado por futbolistas y actores famosos. El camarero que se encuentran en la entrada del establecimiento explica que tienen toda la playa reservada. Sin embargo, reservar más del 20% de las hamacas está prohibido por el Ayuntamiento.

Además, el camarero destaca que existe un consumo mínimo de 500 euros, más otros 100 euros de alquiler de una tumbona por un día pese a que todo esto también es ilegal.

Tras conocer estos precios, la reportera de Equipo de Investigación pide hablar con la encargada del local. "Hemos visto que en la web cobran 10 euros por hamaca más 20 euros de servicios extra..", señala a la mujer, que ignora a la periodista y simplemente se va sin decir nada.

