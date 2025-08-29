Un hostelero estalla al comprobar que el agua filtrada y la del grifo son iguales: "Me toman el pelo"

Equipo de Investigación entrega a un restaurante los resultados de un laboratorio que demuestran que el agua filtrada que alquilan no presenta diferencias significativas respecto al agua del grifo. Esta es la reacción del responsable del local.

Equipo de Investigación se adentra en el negocio del agua filtrada en la hostelería y descubre que en muchos restaurantes se cobra a los clientes por este servicio. Para comprobar su calidad, el programa recoge muestras de agua filtrada y de grifo en tres locales distintos y las envía a un laboratorio. El resultado es claro: no existen diferencias significativas entre una y otra.

Con las pruebas en la mano, el equipo regresa a los restaurantes. En uno de ellos, el hostelero enseña ante las cámaras el sistema de filtrado y defiende que la empresa proveedora lo comercializa asegurando que contiene "menos residuos que cualquier agua mineral del mercado".

Al conocer los resultados, su reacción es de indignación: "Me parece que me están tomando el pelo, sinceramente, porque esto no es gratuito para un local", denuncia. Explica que el sistema se paga mediante renting mensual y que, además, deben abonar las botellas en las que sirven el agua. Aun así, se declara "partidario de cobrar todo lo que se sirve", al considerar que "tiene un coste".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Equipo de Investigación.