Carlos Navarro, famoso por su paso por Gran Hermano, permaneció 19 meses en busca y captura tras ser condenado por maltratar a su expareja, Fayna Bethencourt, a la que conoció en el reality.

Carlos Navarro, conocido como 'El Yoyas'tras su paso por Gran Hermano en 2001, permaneció 19 meses huido de la Justicia. El televisivo fue condenado por violencia machista contra su expareja, Fayna Bethencourt, a la que conoció en el famoso reality. Equipo de Investigación analizaba en marzo el caso, la fuga de Navarro y su posterior detención.

Así, tan solo tres semanas después de su fuga, el periodista Carlos Quílez consigue hablar con 'El Yoyas', que se escondía en una masía propiedad de sus padres en la localidad de Torre de Clamunt. Una vivienda escondida en el bosque que Navarro había convertido en búnker.

Durante la entrevista con Quílez, el televisivo no duda en reafirmarse en su decisión de haber huido. "Me he encontrado con un hombre obsesionado con su situación, empecinado, totalmente empecinado, en no entregarse a la Justicia", señalaba entonces el periodista.

"Me lo he planteado muchas veces, de hecho me lo planteo cada diez minutos, pero prefiero la condición de prófugo que la condición de reo. No me van a encontrar y moriré de pie, no de rodillas", aseveraba Navarro.

Su afirmación no se hizo realidad. Cuando los equipos de Policía Nacional y Mossos D'Esquadra entraron en su escondrijo les sorprendió el deterioro físico del fugitivo. Pese al carácter desafiante y altivo del que presumía en televisión y que le llevó a ser condenado por maltrato, Navarro no pudo dar esquinazo a las autoridades.

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de marzo de 2025 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.