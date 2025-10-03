Ahora

Los retos extremos y peligrosos que acepta Simón Pérez a cambio de dinero: "Tiré una impresora por la ventana y tengo un juicio pendiente"

El economista reconoce que ha sido capaz de aceptar cualquier tipo de reto en Internet a cambio de dinero, desde hacerse tatuajes hasta llegar a "fumar crack en directo".

Simón Pérez

La presión de unos inversores y el miedo a la cárcel acabó en la aída libre de Simón Pérez. El economista comenzó a promocionar casinos online y a apostar durante horas en directo, una exposición con consecuencias imprevisibles. En solo un día, se llegaron a publicar más de 3.400 comentarios.

En la actualidad, el dinero le llega a través de retos extremos y peligrosos. "Por 200 euros tiré una impresora por la ventana, y tengo un juicio pendiente y una multa de 3.000 euros", señala en Equipo de Investigación, tras lo que afirma que "no lo volvería a hacer". "Es uno de los retos que no debería haber hecho", expresa. En otro de sus directos, el economista bajó a la calle vestido de Pikachu mientras gritaba y fumaba marihuana, hasta que un policía le llamó la atención.

"Alguien me dijo que me pagaba 200 euros si bajaba a la calle vestido de Pikachu a gritar 'Puta límpiame la casa'", cuenta Simón Pérez, a lo que añade que "prácticamente todos los días" le "pagan por algo". "Me rapé las cejas por 1.000 euros la primera vez, la segunda por 200 y la tercera por 80 euros, y ahora si tú me das 50 euros, yo me rapo las cejas si quieres", cuenta al reportero.

