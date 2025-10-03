"Le dije que pilláramos coca para que se le quitase la borrachera...": Simón Pérez cuenta cómo se gestó su vídeo viral con Silvia Charro

El economista y la agente imobiliaria revelan en Equipo de Investigación cómo se gestó el famoso vídeo viral que truncó su carrera. En el programa, Pérez reconoce que consumieron droga antes de la grabación.

La verdadera historia del vídeo viral de Simón Pérez y Silvia Charro comenzó 12 días antes de que apareciese en la red. "Simón me dijo que iba a llamar a alguien de prensa para ver si hacíamos un vídeo sobre hipotecas, avisó a los de 'Periodista Digital' y nos dijeron que nos pasáramos", relata Charro, quien añade que era la primera vez que se ponía delante de una cámara.

Tras la primera grabación, Simón llamó a su pareja para contarle que le habían dicho que tenían "que repetir el vídeo porque no había salido bien; no se oía bien". "Yo le dije que casi no había dormido, que estaba en una comida de empresa en la que estaba bebiendo, pero mis jefes me dijeron que fuera y diera el nombre de la empresa, así que fui. Recuerdo que Simón me recogió en taxi y yo me caí al abrir la puerta. Estaba en un estado horrible", recuerda Silvia.

Por su parte, el economista señala que su pareja en ese momento estaba "toda borracha". "Le dije que pilláramos coca para que se le quitase la borrachera", reconoce el 'gurú' de las hipotecas, mientras que Silvia relata: "Nosotros grabamos el vídeo, nos marchamos y el vídeo estuvo como 15 días en 'Periodista Digital' sin que nos dijeran nada; yo pensaba que igual no había valido como el primero, y habían decidido no subirlo".

Sin embargo, al volver de una cena con su pareja, ambos tenían decenas de llamadas perdidas que les alertaban del vídeo. Así, las redes les transformaron en caricatura, con un linchamiento digital que era imparable. Tres días después, ambos intentaronb controlar el relato en una entrevista en televisión, pero ya era demasiado tarde.

