El padre de Carlos 'El Yoyas' asegura a Equipo de Investigación que participó en la fuga de su hijo: "Nosotros le traíamos de todo hasta que lo cazaron"

Carlos Navarro o 'El Yoyas' protagonizó una fuga de película tras ser acusado por delitos de maltrato hacia su expareja, Fayna Bethencourt. Aunque finalmente fue detenido en una masía, este se escondió y huyó de la justicia durante 19 meses. Equipo de Investigación consiguió ponerse en contacto con su padre, también llamado Carlos Navarro, que participó de manera activa en la fuga de su hijo.

"Claro, por supuesto que tuvo mi ayuda. Le dije: 'hijo, no te entregues'. Nosotros le traíamos de todo, estaba todo día encerrado, sin abrir ventanas, esperando que vinieran las hermanas, o bien yo para comer y nada más, y vigilantes siempre, hasta que lo cazaron", confesó.

Asimismo, expresó que su hijo no es "en absoluto" una persona violenta: "Cada uno tenemos nuestro carácter, nuestro genio, nuestra forma de ser. Mi hijo ha tenido siempre valor a salir de los programas de televisión y al pan, pan y al vino, vino", concluye.

Navarro expone que tanto los Mossos d’Esquadra como la Policía estaban al corriente de esta fuga y que él no considera haber participado en ningún delito: "Si eres pariente sanguíneo, no te pueden acusar (de encubrimiento). Puedes encubrir a tu hijo perfectamente, que no la ley no te puede hacer nada. Yo por un hijo corro los riesgos que haga falta. Por un hijo doy la vida".

El padre revela al programa que sabía que el día del arresto iba a llegar tras una fuga que ha sumado entre seis meses y un año al procedimiento que ya enfrentaba Navarro.

