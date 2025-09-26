"No podéis grabar. Apagad la cámara": La reacción de un hombre que revende imitaciones de chocolate Dubai más caras que el original

Equipo de Investigación viaja hasta Dubai para adentrarse en la fiebre del chocolate relleno de pistacho, uno de los más virales del mundo. Allí encuentra cómo en los mercados ya circula la reventa o las imitaciones, a veces más caras.

En el centro comercial más exclusivo de Dubai, las imitaciones del viral chocolate con pistacho se multiplican.

Equipo de Investigación visita algunas de estas tiendas para comprobar cómo en pleno centro de Dubái hay otro negocio paralelo. En estos establecimientos venden el chocolate más famoso del mundo a un precio mucho más alto que en el único punto de venta autorizada y lo hacen aunque la reventa no está permitida.

Al preguntar a uno de los vendedores, afirma que tiene "la copia de calidad" donde "está imitado absolutamente todo desde la web original". Su precio, 21:50 euros, un euro y medio más cara que el chocolate original. El fraude es redondo. El original, por su parte, lo venden a 35 euros, casi el doble.

El vendedor asegura no tener problemas "porque son de la misma fábrica", si bien admite no saber dónde está porque "mi jefe nunca me lo dice".

En el momento que defiende que "somos honestos", el encargado interviene y avisa a los reporteros de Equipo de investigación de que "no podéis grabar aquí. Apagad la cámara y borrad todo lo que hayáis grabado en esta tienda".

En Internet, la reventa ilegal no tiene fronteras. El chocolate de Dubái se ofrece en todo el mundo y el precio se dispara: entre 60 y más de cien euros por tableta.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La fiebre por el pistacho' en Atresplayer.