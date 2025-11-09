La sorpresa de un hostelero al descubrir que el agua del grifo y la filtrada son iguales: "Esto no es gratuito para un local"

Son muchos los restaurantes y bares que cobran por vasos de agua filtrada. Equipo de Investigación descubre, gracias a un análisis, que no hay diferencia entre esta y la que se sirve directamente del grifo.

Las clavadas en bares y restaurantes no son una novedad. Algunas evidentes, otras más sibilinas, son muchos los usuarios que en redes sociales ponen de manifiesto sus quejas por lo que consideran abusos por parte de la hostelería. Equipo de Investigación analizaba en 2023 todos los tipos de clavadas en el mundillo con un especial en el que también investigaba los sistemas de filtrado de agua para la hostelería y comprueba que algunos restaurantes cobran esta agua filtrada.

Hay empresarios que cobran por vasos de agua del grifo filtrada. El programa toma una muestra de esta y de agua del grifo en tres restaurantes diferentes y las lleva a un laboratorio, donde constatan queno hay diferencias significativas entre una y otra.

En uno de los restaurantes un hostelero muestra el sistema de filtrado ante las cámaras y explica que desde la empresa proveedora "venden que tiene menos residuos que cualquier agua mineral del mercado".

Ante los resultados de laboratorio, el hostelero reacciona así: "Me parece que me están tomando el pelo, sinceramente, porque esto no es gratuito para un local", denuncia. "Esa máquina es un renting, todos los meses nos cobran X y las botellas en las que lo servimos también nos las cobran", detalla. Pese a ello, se muestra "partidario de cobrar todo lo que se sirve" porque, argumenta, "tiene un coste".

