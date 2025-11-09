Amy Fitzpatrick podría haber llegado a su casa antes de desaparecer sin dejar rastro

La menor, a la que se perdió la pista el 1 de enero de 2008, tenía una mala relación con su padrastro, al que supuestamente "tenía miedo". En 2013, el padrastro de Amy mata al hermano de la joven en una discusión y la familia cree que podía tener información sobre la desaparición.

Es una de las desapariciones inquietantes más sonadas de la historia negra de España. A Amy Fitzpatrick se le perdió la pista el 1 de enero de 2008 a las 22.00 horas en Mijas Costa (Málaga), cuando salió de casa de una amiga donde había pasado la tarde cuidando de su hermana. En un principio se pensaba que nunca había llegado a su casa, pero ¿fue así?

En un especial de Equipo de Investigación diez años después de la desaparición, el programa ahondaba en las últimas horas de la menor irlandesa de 15 años, también en su relación con sus familiares. Así, Cristopher y Cristine, padre y tía de la joven Amy hablan ante las cámaras desde su casa a las afueras de la ciudad de Dublín. Ambos muestran toda la documentación sobre la desaparición y una bolsa con ropa que la joven dejó en casa de una amiga.

Preguntado sobre la relación que tenía Amy con su padrastro, Cristopher revela que era mala porque "ella le tenía mucho miedo" y decía que "con él se le erizaba la piel". Además, el padre relata un episodio sobrecogedor: "Me contó por teléfono que su padrastro y un amigo intentaron entrar en el baño golpeando la puerta con un matillo estando ella dentro en ropa interior".

La tía de Amy, además, muestra una carta con la que quiere demostrar con ese documento los graves problemas de la joven en España. El texto lo escribió la madre de una compañera de colegio de la joven, que revela que acogió a Amy en su casa porque su madre la abandonó con su hermano mientras estaba en Irlanda. "Los niños se quedaron solos en España, además el novio de la madre había intentado estrangular al hermano delante de Amy", lamenta apenada.

En 2013, el padrastro de Amy mata al hermano de la joven en una discusión y la familia cree que podía tener información sobre la desaparición y que por eso se produjo el crimen. Además, Cristine, la tía, explica que hay una prueba que demuestra que Amy llegó a casa antes de desaparecer: "La podemos ver y es vital, es el pequeño móvil rosa de marca Nokia de Amy". Al parecer, la madre de la desaparecida, entregó el móvil a los investigadores del caso.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.