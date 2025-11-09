Esta es la práctica no permitida por ley que hacen la mayoría de restaurantes

Equipo de Investigación analizaba en 2023 algunas de las clavadas más épicas en el mundo de la hostelería y analizaba algunas cartas donde se especifica que algunos servicios son de pago cuando no es legal.

En el mundo de la hosteleríahay ocasiones en que las clavadas son evidentes, también los abusos cometidos por bares y restaurantes. Así lo ponen de manifiesto los propios clientes con comentarios y opiniones en redes, algo que en 2023 Equipo de Investigación decidió analizar en un programa especial sobre el tema.

Incluso los locales hosteleros llegan a realizar prácticas y cobrar por servicios que ni siquiera están permitidos por ley, como el caso del cobro de algunos productos ofrecidos en la carta de los restaurantes.

Esta es la razón por la que los expertos recomiendan prestar atención a lo que lo que se lee y recalar en todos los elementos que aparecen escritos en las cartas. Porque, aparte de los platos, también se pueden encontrar otros servicios y productos que no está permitido cobrar, como es el caso del cubierto y el servicio de mesa.

Además, el equipo de este programa también advierte de que tampoco es legal poner en el apartado del precio "según mercado" o negarse a servir agua del grifo gratis. De hecho, de esto último, se publicó una ley en julio de 2022 que obliga a los establecimientos de hostelería a ofrecer a los clientes agua, no envasada, gratis.

