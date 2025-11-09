Así fue la llamada sobre el paradero de Amy Fitzpatrick diez años después de su desaparición que cayó en saco roto

La menor, de15 años, desapareció el 1 de enero de 2008 en Mijas Costa (Málaga) tras pasar la tarde con una amiga. En un especial de Equipo de Investigación de 2018, el programa ahondaba en esta inquietante desaparición y en el sumario del caso.

Amy Fitzpatrick desapareció el 1 de enero de 2008 en Mijas Costa (Málaga). La adolescente de 15 años y origen irlandés se despidió de su amiga Ashley Rose, con quien había estado cuidando a su hermano sobre las 22 horas y nunca más se supo. En un especial de Equipo de Investigación de 2018, el programa ahondaba en esta inquietante desaparición y en el sumario del caso.

Unos meses después de la desaparición, en agosto, allanaron la casa del abogado de su madre y su padrastro en la Costa del Sol y robaron un ordenador portátil que se utilizó en la búsqueda de Fitzpatrick. Además, el teléfono móvil Nokia de Fitzpatrick fue robado.

Tras diez años sin saber nada sobre el paradero de la menor, los investigadores del caso reciben una llamada anónima en la que se asegura que el cuerpo de Amy se encuentra enterrado en el hipódromo de Mijas entre dos cuadras. Equipo de Investigación se desplaza hasta el lugar y llama al propietario de las instalaciones, el Ayuntamiento de la ciudad. Desde el Consistorio aseguran que no dieron "ningún tipo de credibilidad" a esta pista.

Según sostienen desde el Ayuntamiento, los investigadores no tiraron de ese hilo al considerar que "no tenía fundamento".

Cada día en España desaparecen 100 personas. La Policía busca al año a más de 4.000 desaparecidos, pero un 8% de los casos nunca se resuelven.

