Antonio Anglés, condenado a seis años y cuatro meses por el delito de detención ilegal de Nuria Pera, es escapó durante un permiso judicial. "Hay una personas que nos informa que se podría cortar el pelo en una determinada peluquería", recuerda el agente. Pero a esa peluquería no acude. Fue a otra. La chica que le atendió cuenta que llegó a mediodía, cuando quedaban tres compañeras. "No me saquen el rostro porque nunca se sabe si está vivo o muerto", pide la citada fuente a Equipo de Investigación en un un programa de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

El prófugo se cortó el pelo y se hizo un tinte más oscuro. "Le vimos que en los brazos tenía arañazos, como cuando te arañan con las uñas", relata ella misma ante las cámaras. Es más, confiesa que intentó ligar con ella y quedar. "Lavándole la cabeza entró un hombre de mediana estatura y con el pelo muy corto. Cuando entró este hombre se puso nervioso y cambió su actitud. Habló con él muy bajito y al oído", explica la trabajadora.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.