El periodista que investigó la desaparición de Matilde en Lombok revela detalles del caso: "Cuando llegamos, la Policía estaba sin hacer nada"

Joaquín Campos, periodista y escritor, se desplazó hasta la isla de Lombok para descubrir qué había pasado con Mati, después de que sus amigas denunciaran su desaparición en redes sociales y medios de comunicación. Campos critica que, hasta que él llegó, "nadie había investigado" nada.

Cuando las amigas de Mati alertaron de su desaparición en redes sociales y medios de comunicación, la investigación estalló en Indonesia y el periodista y escritor Joaquín Campos se unió al caso, haciendo que todo diera un vuelco.

"Alguien, me informó de que había desaparecido una española en la isla de Lombok y estábamos en Bali, así que decidí que era una buena oportunidad para ver si podía sacar algún tipo de información, ayudar y entender lo que había ocurrido", cuenta Campos a Equipo de Investigación, a lo que añade que cuando llegaron a Lombok, "la Policía estaba sin hacer absolutamente nada".

Así, el periodista relata que llegaron el 21 de agosto a la isla y se fueron al hotel, al tiempo que critica que "nadie había investigado ni preguntado" hasta ese momento. "Nosotros fuimos al hotel, donde podrían haberse producido los hechos, y los empleados estaban muy tranquilos; nos dijeron que simplemente la Policía había ido a certificar si Mati había estado ahí durmiendo, cuántos días había estado y si tenían algún conocimiento de su paradero", indica.

Al ir a la Policía, esta les "especificó muy claramente" que allí "no había habido ningún muerto", que lo que había era "una desaparición", y que era "posible que hubiera sido un ahogamiento lo que hubiese ocurrido". "Aunque quede muy deshonroso decirlo, o con falta de humildad, lo cierto es que la investigación comenzó cuando llegamos nosotros", subraya Joaquín Campos, quien destaca que fueron ellos quienes reclamaron que se "reactivara la investigación" porque intuían que la exazafata "no estaba desaparecida, sino que podía haber ocurrido algo mucho peor", y fue entonces cuando "la comisaría de Senggigi se puso manos a la obra".

