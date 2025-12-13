Ahora

hemeroteca de 'equipo de investigación'

Una envasadora de legumbres denuncia la presión de los supermercados: "Nos dejan un céntimo de beneficio"

Montserrat San, gerente de Legumbres Arconada, detalla en Equipo de Investigación cómo las grandes cadenas imponen precios a los envasadores. En ocasiones, explica, los márgenes que les ofrecen son tan mínimos que apenas hacen viable la venta.

Una envasadora de legumbres denuncia cómo "aprietan" los supermercados con los precios: "Nos ofrecen un céntimo de beneficio"

Una envasadora de legumbres ha permitido a Equipo de Investigación grabar en sus instalaciones de León, donde producen unos 400.000 kilos de garbanzos españoles al año. Allí explican cómo sus márgenes se han estrechado "y mucho". "Hoy, comprando el garbanzo a un euro y medio, lo vendes a dos euros", señala Montserrat San, gerente de Legumbres Arconada.

El problema llega con el aumento de los costes: el kilo de plástico se ha triplicado y el transporte por kilo se ha encarecido nueve céntimos. Con todo ello, el margen real se queda en apenas cinco céntimos. Y cuando entran en juego los supermercados, se reduce aún más.

"El supermercado aprieta mucho. Cuanto más grande es la cadena, más aprieta", denuncia Montserrat. "A veces te marcan el precio y tú decides si vendes o te sales. En ocasiones trabajamos con márgenes muy, muy justos, de un céntimo. Es decir, vendes 100 kilos y ganas un euro".

*Puedes ver el contenido completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Crece el 'Me Too' en el PSOE: los cinco casos de acoso sexual que sacuden al partido
  2. Yolanda Díaz exige a Sánchez reformular "radicalmente" el Gobierno: "Así no podemos seguir. Es insoportable la corrupción y los puteros"
  3. La UCO y la UDEF se convierten en el 'Marie Kondo' de la corrupción: así clasifica a los implicados y sus contratos irregulares
  4. La jueza cita a Feijóo como testigo para que detalle sus conversaciones con Mazón el día de la DANA
  5. La alimentación sube de media en torno a un 40% en los últimos cinco años: quién paga el pato y qué alternativas existen
  6. Los demócratas publican nuevas fotografías de Epstein en las que aparecen personalidades como Trump, Bill Clinton o Woody Allen