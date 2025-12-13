Una envasadora de legumbres denuncia la presión de los supermercados: "Nos dejan un céntimo de beneficio"

Montserrat San, gerente de Legumbres Arconada, detalla en Equipo de Investigación cómo las grandes cadenas imponen precios a los envasadores. En ocasiones, explica, los márgenes que les ofrecen son tan mínimos que apenas hacen viable la venta.

Una envasadora de legumbres ha permitido a Equipo de Investigación grabar en sus instalaciones de León, donde producen unos 400.000 kilos de garbanzos españoles al año. Allí explican cómo sus márgenes se han estrechado "y mucho". "Hoy, comprando el garbanzo a un euro y medio, lo vendes a dos euros", señala Montserrat San, gerente de Legumbres Arconada.

El problema llega con el aumento de los costes: el kilo de plástico se ha triplicado y el transporte por kilo se ha encarecido nueve céntimos. Con todo ello, el margen real se queda en apenas cinco céntimos. Y cuando entran en juego los supermercados, se reduce aún más.

"El supermercado aprieta mucho. Cuanto más grande es la cadena, más aprieta", denuncia Montserrat. "A veces te marcan el precio y tú decides si vendes o te sales. En ocasiones trabajamos con márgenes muy, muy justos, de un céntimo. Es decir, vendes 100 kilos y ganas un euro".

