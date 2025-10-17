Las palabras de un extrabajador sobre una empresa de carne investigada: "Estaba amarillo, se olía chungo"

Un extrabajador de una empresa cárnica de San Vicent del Raspeig (Alicante) se ha puesto en contacto con Equipo de Investigación para denunciar las prácticas de su anterior jefe.

Los agentes del Seprona han descubierto que una empresa habría distribuido carne fuera del control sanitario en una nave a las afueras del municipio alicantino de San Vicent del Raspeig. La Guardia Civil inmovilizó y destruyó 40.000 kilos de carne en mal estado durante la intervención.

Y, durante su investigación al respecto, Equipo de Investigación recibe la inesperada llamada de un extrabajador del empresario señalado por la Justicia. "Es una persona que yo la conozco como la palma de mi mano. Trabajé con él desde 2014. Me despidió de la empresa sin pagarme nada", detalla prefiriendo mantener el anonimato.

"Si las cosas no le salen como él quiere, es perro ladrador. El tío lo que quiere es siempre engañar. Yo te puedo presentar 100 personas y ni uno te va decir que acabas bien con él por tema dinero", añade.

El extrabajador envía al programa un vídeo sobre una supuesta nave clandestina, una que puso en conocimiento de la Guarda Civil. "Allí es donde ellos guardaban la carne. Habían alitas congeladas, pan también congelado caducado... había de todo. Estaba como amarillo, se olía chungo, o sea, yo se lo había dicho muchas veces al jefe", asegura.

Además, como afirma, mezclaba carne en buen y mal estado: "A lo mejor tenía 150 kilos de carne mala y 100 kilos de carne buena y la mezclaba. Metía pollo también y lo vendía luego. La carne la cortaba él, la etiqueta la ponía él y esa etiqueta era manipulada".

