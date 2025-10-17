El lamento de un ganadero al ver imágenes de varios mataderos ilegales: "Se me están poniendo los pelos de punta"

Un empresario del sector primario ha reivindicado "todo el esfuerzo que hacemos para cuidar nuestros animales, para poder sacar una rentabilidad que es mínima" frente a los múltiples mataderos ilegales.

La existencia de múltiples mataderos ilegales en España no impide que la mayoría de empresarios del sector primario hagan legalmente su trabajo y críen correctamente a sus animales. Uno de ellos es Alberto García Torés, director de Granja de Desarrollo Ovino AGM.

"Nosotros fuimos los pioneros en poner música con voz a los animales, como estáis viendo ahora mismo. Ellos nos asustan si yo hablo o hay una cámara enfocándoles, porque están acostumbrados a la voz humana", comenta el ganadero, que ha puesto a sus animales una canción de Alejandro Sanz.

Además, Alberto ha recalcado a Equipo de Investigación que "es muy importante que los animales siempre coman a la misma hora y tengan todo limpio y higiene para que no se estresen por falta de alimento o por falta de frío o calor". En su caso, limpia todos los días las estancias donde duermen los animales: "Esta estancia se echa todos los días paja nueva para que ellos estén siempre en cama limpia, se lava y se desinfecta las tetinas, donde ellos toman la leche y los bebederos. Es fundamental que ninguno enferme, porque el que enferma se lo pega a los demás".

Y, al ver las imágenes de un matadero ilegal desmantelado por el Seprona, el ganadero ha mostrado su enfado: "Ahora mismo se me están poniendo los pelos de punta porque después de todo el trabajo, todo el esfuerzo que hacemos en el sector primario para cuidar nuestros animales, para poder sacar una rentabilidad que es mínima la que sacamos aquí. Pues ver a un tipo así que haga estas cosas, ojalá le metan en la cárcel y que no salga nunca".

