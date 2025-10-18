Ahora

Trajes, camisas de seda y 9.000 euros sin pagar: la deuda pendiente de Rodríguez Menéndez con una sastrería, en Equipo de Investigación

En 2014, Equipo de Investigación destapó una curiosa deuda de Emilio Rodríguez Menéndez: una sastrería que reclamaba al polémico abogado más de 9.000 euros en ropa a medida. Entre las facturas impagadas figuraban trajes para él y su chófer.

En 2014, Equipo de Investigación localizó una sastrería que reclamaba dinero a Emilio Rodríguez Menéndez, fallecido este viernes a los 75 años.

'El abogado del diablo'tenía una carpeta con facturas a su nombre llena de impagos: 12 trajes, 6 americanas, 6 pantalones, 22 camisas, 6 camisas de seda y 4 camisas de seda extra. El letrado dejó a deber 9.000 euros en trajes.

Pedidos que incluso iban destinados al chófer: "Pantalón y americana a medida, ¡esto es para gente de alto nivel!", afirmó Julia Archaga, propietaria de la tienda, quien desveló cómo su padre se puso en contacto con abogados amigos de Menéndez: "Le dijeron que se olvidara, que no iba a llegar a ninguna parte, que era una persona que ante la ley era totalmente insolvente".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2014 de laSexta de Equipo de Investigación.

