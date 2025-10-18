Ahora

"Nunca me mencionó a Daniel Sancho": el relato de un compañero de Edwin Arrieta

En un programa de 2023, el médico Silvio Suárez reveló a Equipo de Investigación que su compañero Edwin planeaba vivir en España: "Él decía que en España se vivía rico… se sentía bien".

Entrevista con un compañero de Edwin Arrieta: "Él decía que quien quisiera saber de su vida viera sus redes sociales"

El médico Silvio Suárez, amigo de Edwin Arrieta, relató a Equipo de Investigación que su compañero viajó a España al menos cinco o seis veces durante el último año, pero asegura que nunca le mencionó su relación con Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua por el asesinato del cirujano en Tailandia. Estas declaraciones se emitieron en un programa de 2023.

"Él decía: 'Todo el que quiera saber de mi vida tiene que ver mis redes sociales'", contó Suárez, mostrando las imágenes en el vídeo adjunto. En sus redes aparecía, entre otros, Sancho, aunque Suárez no reconocía a todas las personas que lo acompañaban: "Salía con alguien, pero yo no sabía quiénes eran".

Además, el médico reveló que Arrieta soñaba con vivir en España: "Él decía que en España se vivía bien, se sentía cómodo y rico".

