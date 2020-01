Equipo de Investigación pasa un día con Armando del Rey, un empresario de éxito cuyo hobby es el deporte más peligro del mundo: el salto base. Del Rey afirma que en este deporte han perdido la vida varios de sus amigos íntimos y conocidos.

Álvaro Bultó y Darío Barrios se encuentran entre ellos. "El 99% de los accidentes suelen ser fallos humanos", destaca el empresario.

"Me he roto muñecas, manos, tobillos, clavículas, omoplatos, huesos que nunca había oído...", detalla Armando del Rey, quien, confiesa que no está casado ya que con este tipo de hobby "sería imposible": "Para hacer lo que yo hago necesito una libertad emocional".

Por último, insiste en que "hay que saber controlar los egos en este deporte" ya que es "lo que ha matado a mucha gente".

Otros momentos destacados

Pero éste no es el único deporte de alto riesgo. A 55 kilómetros de Barcelona, el municipio de Galella, de 18.000 habitantes, acoge la prueba de triatlón más extrema del mundo: el Ironman. 3.800 participantes se apuntan a ella. Sólo con la inscripción, la organización se embolsa más de dos millones de euros.

Sus corredores firman un riguroso contrato que te explicamos en este vídeo en el que aceptan que pueden sufrir parálisis cerebral o, incluso, morir.

Es una organización minuciosa que conoce muy bien el que fuera su responsable de marketing en España durante cuatro años y medio, Gonzalo Marchena: "No hay que olvidar que Ironman es una empresa". Además, Marchena explica en este vídeo las claves de la exitosa estrategia de marketing de Ironman.

Por otro lado, están las carreras populares. Una práctica que también tiene su cara amarga: 200 corredores aficionados mueren cada año en España. Y es que ninguna carrera en nuestro país exige un certificado médico a los participantes. Estas son las críticas cifras de las carreras populares en nuestro país.

Una de las prácticas más polémicas es el puenting. Las muertes de los últimos años alertan de que es urgente una legislación. Claudia de Abreu y Gabriela son familiares de una de las víctimas de esta práctica extrema. "Se chocó contra el muro y se mató", explica Claudia en este vídeo.