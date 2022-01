Dos años después del juicio del caso de Marta del Castillo, el autor confeso del crimen, Miguel Carcaño, incrimina a su hermano. Lo hace a través de una carta.

Francisco Javier Carcaño y María, su pareja, residía en la casa donde se cometió el crimen. Ella estaba estudiando allí aquella noche y a los dos se les juzgó por cooperar en la desaparición de Marta del Castillo, pero finalmente quedaron absueltos.

Francisco Javier Carcaño habló con Equipo de Investigación y desveló que leyó la carta de su hermano. Sin embrago, nunca le contestó. "Se la devolví a su abogada tal y como me la dio, me pareció aberrante", asegura.

En la carta se incluyen indicaciones como "tienes que ayudarle (a la abogada) para que aparezca Marta", una frase que Francisco Javier califica de "mentira".

"Es mentira todo lo que pone, si tuviera algo que temer de mi hermano porque pudiera decir algo de mí. ¿En diez años no lo hubiera cuidado dándole apoyo, dinero, etc.? No tengo nada más que decir", zanja.

Miguel Carcaño, asesino confeso de Marta del Castillo, se encuentra cumpliendo condena en la prisión de Herrera de la Mancha, Ciudad Real.

Javier García Marín, alias 'El Cuco', volverá a ser juzgado por mentir al tribunal de la Audiencia de Sevilla durante el proceso por el asesinato de Marta del Castillo. La Fiscalía pide ocho meses de cárcel a él y a su madre por un delito de falso testimonio. Hace diez años ya fue condenado por encubrimiento del crimen por un juzgado de menores.

Por otro lado, Equipo de Investigación muestra el momento en el que el programa localiza a 'El Cuco' en Francia y le pregunta por Marta del Castillo. En el vídeo puedes ver cómo fue el tenso momento.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.