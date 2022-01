En Rognac, Francia, Equipo de Investigación localizó el refugio de 'El Cuco'. Allí es un ciudadano anónimo y nadie sabe que cuando era menor reconoció ante la Policía española su participación en la desaparición del cuerpo de Marta del Castillo.

Equipo de Investigación trató de hablar con él y mostró el momento en un programa de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir.

Cuando le recordamos que en cuatro ocasiones reconoció haber participado y después lo negó en el juicio, esta es su respuesta: "Yo no soy la Pantoja, yo no vendo mi vida, ¿qué me estás contando para venir a preguntarme diez años después?

'El Cuco' se pone nervioso y llama a la Policía, pero cuando los gendarmes franceses llegan al barrio, le piden que se identifique.

"Ellos son periodistas y hacen su trabajo, si graban en la calle tienen derecho. Tienen derecho a tocar a su puerta para saber si pueden hablar con usted", le aclaran los agentes.

Javier García Marín, alias 'El Cuco', volverá a ser juzgado por mentir al tribunal de la Audiencia de Sevilla durante el proceso por el asesinato de Marta del Castillo. La Fiscalía pide ocho meses de cárcel a él y a su madre por un delito de falso testimonio. Hace diez años ya fue condenado por encubrimiento del crimen por un juzgado de menores.

Por otro lado, Equipo de Investigación también recordó el momento del careo entre Miguel Carcaño y Samuel Benítez. Puedes verlo en el vídeo que se incluye a continuación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.