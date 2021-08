Equipo de Investigación habló con Paco Seller, el último amigo de Antonio Navarro que lo vio con vida. "Tanto la familia como nosotros estamos destrozados [...] para defenderlo a él tendría que decir cuatro cosas que no puedo decir", confesaba.

Además, Seller asegura que "al principio se veía una pareja feliz", pero justo antes de la boda "Antonio se entera de que ella le es infiel". Él descubrió la infidelidad y la perdonó, pero Maje no rompió la relación con su amante cuando se casa.

Equipo de Investigación accedió a los mensajes que María Jesús Moreno, Maje, se intercambió con uno de sus amantes:

Tomás: "¿Te apetece ver una peli con palomitas?".

Maje: "He tenido follón con Antonio. Van a operarle y quiere que esté con él. No puedo más, me satura, le odio. Quiero que se muera".

Tomás: "Si tú lo ves así... imagina cómo lo veo yo. No quiero cruzármelo por la calle".

Maje: "Ojalá se muera"

Tomás: "Tengo que respirar hondo, te lo digo en serio. Ahora mismo sería capaz de cualquier cosa".

Maje: "Me maltrata, cariño. Esto lo va a pagar caro"

Tomás: "Me cago en su pu** madre. Te juro que lo voy a matar. ¿Has pensado en denunciarlo? Porque te apoyaría al 200%".

Maje: "He pensado en acabar con su vida"

Tomás: "Sí, yo también. Pero no quiero que destroces tu vida por una rata como esa"

Como recoge el vídeo que se incluye a continuación, Antonio Navarro confesó a su círculo más cercano que algo no iba bien en su relación.