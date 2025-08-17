Un agricultor explica cómo ha cambiado su vida el comercio online: "Si puedo vender todo online, sería mejor, son menos gastos"

Esteban Rubio, agricultor de Toledo, explicó en este vídeo por qué desde hacía tres años vendía productos a través de Internet: "Los gastos son menos importantes que los de tener una tienda".

Equipo de Investigación se citó hace unos años en Cuerva, Toledo, con un comerciante que decidió no morir en la guerra de la compra con el inicio del comercio online. Se trataba de Esteban Rubio, un agricultor que desde hacía tres años vendía productos a través de Internet. "Tengo una tienda en Toledo, pero si puedo vender todo online, sería mucho mejor", explicó el agricultor, que destacó que los gastos online son "menos importantes" que los de "tener una tienda".

Además, Esteban explicó en el vídeo principal de esta noticia cómo son su tienda física facturaba 6.000 euros al mes mientras que con la online ganaba unos 3.000 euros. Sin embargo, el agricultor detalló que mientras con la física se gastaba otros 3.000 euros, con el comercio online no se gastaba prácticamente nada.

Y es que una huerta y un ordenador portátil serán, según los expertos, los únicos que plantarán cara a las grandes compañías en la batalla de los frescos.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa pasado de Equipo de Investigación.

*Puedes volver a ver el programa de 'Equipo de Investigación: Amazon Contrarreloj' en atresplayer.com.