Antonio Navarro y su esposa, María Jesús Moreno, Maje, llevaban muy poco tiempo viviendo en el piso que compraron en el barrio valenciano de Patraix cuando él fue asesinado.

Como muestra el vídeo, una mujer que reside en el mismo edificio explicó a Equipo de Investigación cómo reaccionó Maje tras los hechos: "Ella llegó y dio unos gritos exagerados, tan fuertes que se oían en toda la calle. Incluso la tuvieron que meter en la ambulancia y ponerle una inyección porque se iba a morir".

Además, el programa pudo hablar con Vicente, hermano de la víctima, que describe el comportamiento de la viuda. "El día de la muerte nosotros llegamos a las siete de la tarde a Valencia y en el domicilio estaban Maje y sus padres. Ella se encontraba en el sofá recostada, tenía un ataque de algo que no sabíamos porque no nos hablaba nada. Ese día no te percatas de todo eso porque estábamos pensando en qué había podido pasar, quién lo había matado. Estábamos pendientes de otras cosas".

Por otro lado, Equipo de Investigación logra acceder al garaje donde se produjo el asesinato, un lugar oscuro donde "estás perdido si te pilla alguien", en palabras de una vecina.