Equipo de Investigación sigue la pista de Natalia Torices, más conocida como la 'Reina de la Burundanga'. El programa indaga en su historia a raíz de la denuncia de Jesús, víctima de una presunta estafa. La víctima relata ante las cámaras que el origen del engaño fue un anuncio online de un móvil de segunda mano, cuyo vendedor figuraba como Eduardo.

Este supuesto vendedor le pidió que le pagara a través de PayPal, pero el teléfono jamás llegó. Mientras el vendedor aseguraba que no había llegado a recibir el dinero, a la víctima le llegó un supuesto correo de PayPal indicándole que se lo habían ingresado de vuelta, pero no fue así. Jesús no se percató de que el mensaje procedía de una cuenta de hotmail: "Empecé a morder el anzuelo", lamenta.

"Vuelvo a pagar diciendo 'bueno, no pasa nada porque la semana que viene me van a devolver la otra parte'", cuenta Jesús, que recibió cientos de emails supuestamente de PayPal y acabó haciendo 14 pagos de 640 euros. Así pagó un total de 8.960 euros a lo largo de un mes y medio.

En un momento dado, entra en juego Natalia, que se presenta como la novia de Eduardo y asegura ser abogada. Le dice que mediará ella con PayPal, pero comienzan las excusas y no llegan ni el dinero ni el móvil: "Ella empieza a decir que si ha tenido un accidente y está ingresada", cuenta Jesús, que explica que Natalia llegó a decirle que su novio había fallecido.

En el vídeo que ilustra estas líneas, puedes escuchar su testimonio y cómo comenzó a sospechar que estaba siendo estafado.