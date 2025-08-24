"Miraba por encima del hombro, te dejaba en ridículo...": así recuerda una extrabajora de las Peluquerías Low Cost a la que fuera su dueña

Una extrajadora de las Peluquerías Low Cost contó a Equipo de Investigación las condiciones laborales que tuvo que soportar cuando trabajaba para la cadena. La mujer, según declaró, cobraba "menos de 360 euros" al mes por un contrato de formación.

Además, según constaba en el contrato que ofrecía la franquicia, los peluqueros debían trabajar 30 horas y realizar 10 horas de formación a la semana en un centro homologado y dentro del horario laboral. "Esto no era así, Si hacíamos alguna formación era una vez al mes, y una hora como mucho", aseguró la extrabajadora.

Así, el programa se desplazó hasta el local donde se llevaba cabo supuestamente esa formación. Allí, un vecino negó que se hicieran formaciones en ese lugar, y descibió a Mar, la responsable, como "prepotente con la gente, sobre todo, con las chicas que trabajaban allí". En la misma línea, la antigua trabajadora de la cadena habló así de la que fuera su jefa: "Te miraba por encima del hombro, y si te tenía que dejar en ridículo delante de cualquier persona, te dejaba; y te dejaba cortada delante de todo el mundo".

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2023 que hemos recuperado en laSexta.com.