"Me mojo la cara con agua ácida para que mi piel se suavice": así es la rutina de Fran Cuesta, un hombre que busca vivir más años

Equipo de Investigación habla con un biohacker que sigue una estricta rutina cada mañana para engañar al tiempo y vivir más años. Lo primero que hace cada día es beber un "vaso de agua con sal del Himalaya para recuperar electrolitos".

Fran Cuesta es un biohacker que convierte el amanecer en un experimento. "Llevo en el pie un dispositivo que emite vibraciones de baja frecuencia", expresa Cuesta, cuyo cuerpo es un laboratorio y su objetivo arañar años de vida. Lo primero que hace nada más levantarse, tal y como cuenta a Equipo de Investigación, es beber "un vaso de agua con sal del Himalaya para recuperar los electrolitos" que ha "perdido a lo largo de la noche".

A continuación, se moja "el pelo y la cara con agua ácida", que permite, según dice, que su piel "se suavice y se limpie". Todo en su rutina está calculado y cada estímulo es un mensaje para engañar al tiempo, que pasa por desafiar al cuerpo en ayunas: "Doy 100 saltos porque activan el sistema linfático y me cuelgo durante un minuto para mejorar mi fuerza de agarre". Además, tres días por semana Fran repite el mismo ritual: soporta calor extremo y frío helado.

