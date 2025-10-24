José Luis Martínez-Almeida, sobre la longevidad: "No sé si ser alcalde de Madrid es compatible con mantenerse joven..."

Equipo de Investigación se desplaza al Colegio Oficial de Médicos de Madrid, donde se celebra el Congreso de la Longevidad. José Luis Martínez-Almeida se une al evento inaugurando la segunda jornada.

Hasta 500 personas asisten a dos días de charlas en el Congreso de la Longevidad, celebrado en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Los asistentes pagan 300 euros por escuchar a científicos, visionarios y empresarios. Así, el mismo auditorio donde enseñó Ramón y Cajal acoge ahora a quienes aseguran poder vencer a la muerte.

La agenda del Congreso es frenética y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se une al evento inaugurando la segunda jornada. Al preguntarle si en su caso sigue alguna rutina para retrasar el envejecimiento, Martínez-Almeida responde: "No sé si ser alcalde de Madrid es compatible con mantenerse joven...".

