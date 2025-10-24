El negocio de la juventud intravenosa, un compuesto que se inyecta y circula en redes como cápsula milagrosa

Equipo de Investigación se desplaza a una clínica de Barcelona donde inyectan NAD+, un compuesto que tiene un precio de entre 230 y 400 euros, y que se vende en Internet como el elixir de la juventud.

Cientos de influencers recomiendan suplementos sin control médico. Dicen qué tomar, cómo y cuándo, como si la longevidad se comprara por gramos. Así, lo que empezó en las redes ahora se compra en cualquier supermercado. Los suplementos se han convertido en un producto de consumo masivo y el sector mueve en nuestro país más de 2.000 millones de euros al año.

Uno de los suplementos que promocionan algunos influencers es el NAD, un compuesto que circula en redes como cápsula milagrosa, y que se inyecta en una clínica de Barcelona. Se vende como el elixir de la juventud y su marketing se expande más rápido que la evidencia.

La enfermera Rocío Pascual, quien trabaja en la clínica de Barcelona, explica que "en primer lugar", ponen "unas vitaminas y antioxidantes para potenciar la función del NAD", y después ponen una "infusión de NAD+ intravenosa". El precio varía entre 230 y 400 euros, dependiendo de la dosis y el protocolo de administración.

*Ya puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación en Atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.